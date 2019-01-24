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В Украине утвердят новые требования к качеству интернета

В Украине утвердят новые требования к качеству интернета

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, согласовала проект приказа Администрации Госспецсвязи “Об утверждении Требований относительно уровня качества услуг по передаче данных и доступа к Интернету” с предложениями и замечаниями.

Об этом сообщается на официальном сайте НКРСИ.

“Сейчас в странах Европейского Союза используется стандарт Технического комитета Европейского института стандартизации в области телекоммуникаций ETSI 202 057 и рекомендации Международного союза электросвязи ITU Y.1540, ITU Y.1541, ITU Y.1545, определяющие перечень параметров качества услуг доступа к Интернету, устанавливающие методы их измерения и оценивания”, – говорится в сообщении.

Рассмотрев 29.01.2019 на заседании НКРСИ Проект приказа, Комиссия предлагает:

1. Применять Методы испытания показателей качества услуг по передаче данных и доступа к Интернету, которые определены в ГСТУ ETSI EG 202 057.
2. Дополнить Приказ требованиями к показателям, которые характеризуют полноценность предоставления услуг:

  • скорости передачи и приема данных;
  • время задержки между пакетами;
  • вариация задержки (джиттер);
  • потеря пакетов.

Анализ опыта стран-членов Европейского Союза свидетельствует, что особое внимание уделяется именно этим показателям, которые больше всего влияют на работу Интернет-приложений и являются важными для потребителей услуг.

По материалам Finance.UA
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