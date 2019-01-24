В Украине утвердят новые требования к качеству интернета

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, согласовала проект приказа Администрации Госспецсвязи “Об утверждении Требований относительно уровня качества услуг по передаче данных и доступа к Интернету” с предложениями и замечаниями.

Об этом сообщается на официальном сайте НКРСИ.

“Сейчас в странах Европейского Союза используется стандарт Технического комитета Европейского института стандартизации в области телекоммуникаций ETSI 202 057 и рекомендации Международного союза электросвязи ITU Y.1540, ITU Y.1541, ITU Y.1545, определяющие перечень параметров качества услуг доступа к Интернету, устанавливающие методы их измерения и оценивания”, – говорится в сообщении.

Рассмотрев 29.01.2019 на заседании НКРСИ Проект приказа, Комиссия предлагает:

1. Применять Методы испытания показателей качества услуг по передаче данных и доступа к Интернету, которые определены в ГСТУ ETSI EG 202 057.

2. Дополнить Приказ требованиями к показателям, которые характеризуют полноценность предоставления услуг:

скорости передачи и приема данных;

время задержки между пакетами;

вариация задержки (джиттер);

потеря пакетов.

Анализ опыта стран-членов Европейского Союза свидетельствует, что особое внимание уделяется именно этим показателям, которые больше всего влияют на работу Интернет-приложений и являются важными для потребителей услуг.