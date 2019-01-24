Работу Booking.com, Expedia и других подвергли критике (исследование)

Выбор бронирования на крупном специализированном портале часто решающим образом зависит от того, насколько высоко портал находится в соответствующем рейтинге.

Однако позиционирование не всегда отвечает интересам клиента.

Об этом сообщает ARD.

В прозрачности и честности некоторых крупных порталов бронирования засомневались отельеры и их гости. Этим вопросом также задались специалисты Центра европейских экономических исследований (ZEW).

Были проанализированы результаты поиска на Booking.com и Expedia, а также на сайте мета-поиска Kayak по 250 городам в разных странах в период с июля 2016 года по январь 2017 года. Исследователи сравнили цены на номера в предложениях более чем 18 000 отелей.

В итоге подозрения отельеров подтвердились. Выяснилось, что далеко не все позиции и рекомендации на крупных порталах бронирования, таких как Booking.com и Expedia, отвечают интересам пользователей.

Наиболее подходящие варианты путешественникам выгоднее искать на веб-сайтах отелей, так как каждое четвертое предложение на сайте отеля дешевле, чем на портале бронирования.

Исполнительный директор ассоциации отельеров IHA Маркус Люте (Markus Luthe) подверг критике рейтинговые списки порталов бронирования из-за их «непрозрачности и юридической сомнительности».

Опираясь на данные ZEW, М.Люте пришел к такому выводу: порталы оптимизировали ранжирование так, чтобы достичь максимальной прибыли, не показав при этом самого приемлемого для потребителя результата поиска.