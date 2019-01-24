В Украине планируют создать энергетические биржевые хабы

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подписали Меморандум о сотрудничестве в создании механизмов биржевой торговли на энергетическом и финансовом рынках.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Как отметили в пресс-службе, документ закладывает основу для более тесной координации, разработки совместной позиции, взаимных консультаций и информационного сотрудничества.
В частности, комиссии декларируют общность целей в приведении украинского регуляторного поля в соответствие с лучшими европейскими стандартами, по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной и Договору об учреждении Энергетического сообщества ЕС.
Глава НКЦБФР Тимур Хромаев отметил, что для создания прозрачного ценообразования на энергетическом и финансовом рынках нужно ввести полноценные требования к товарным и финансовым биржам, клиринговым учреждениям, торговцам и другим рыночным участникам. Это стимулирует организованную и высоколиквидную торговлю товарами и финансовыми инструментами.
“Мы должны создать полноценные энергетические биржевые хабы. Только тогда мы получим честные цены на природный газ, электроэнергию, на производные финансовые инструменты на эти товары. Так это работает в Европе, так это должно работать и в Украине”, – добавил он.
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