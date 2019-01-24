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Верховный суд разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и “национализированные активы”.
Об этом говорится на официальном сайте суда.
Согласно сообщению, в июле 2018 года 18 юридических лиц и одно физическое лицо попросили Апелляционный суд Киева признать и разрешить исполнение решения Арбитражного суда в Гааге (Нидерланды) от 2 мая 2018 года в деле о взыскании с Российской Федерации компенсации за активы в оккупированном Крыму.
В заявлении утверждалось, что на территории Украины есть имущество должника. Заявитель просил наложить арест на именные акции “Сбербанка”, “Проминвестбанка” и “ВТБ банка”.
Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска и заявление о признании и разрешении на исполнение решения Арбитражного суда.
Верховный суд рассмотрел жалобу и постановил оставить в силе второе решение Апелляционного суда Киева. В то же время жалоба на постановление об обеспечении иска удовлетворена частично. Окончательное решение будет опубликовано 1 февраля.
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