Новая «Муниципальная карта «Карта киевлянина»: какие услуги будет содержать

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В столице скоро постепенно заработает многофункциональная электронная карта «Муниципальная карта «Карта киевлянина», которая станет логическим продолжением проекта «Карты Киевлянина».
Соответствующее решение в конце декабря принято на сессии Киевсовета. Пока еще действует и «Карта киевлянина» предыдущего образца, которая постепенно будет выводиться из обращения.
Как пояснил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, основным преимуществом «Муниципальной карты» будет расширение функционала и переход на современную операционную платформу:
По словам Юрия Крикунова, получить “муниципальную карту” уже можно, подав соответствующее заявление в банк – участник проекта “Муниципальная карта” Карта киевлянина” или другой пункт оформления и выдачи муниципальных карт “Карта киевлянина”.
К заявлению необходимо будет приложить следующие документы:
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