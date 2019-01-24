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Новая «Муниципальная карта «Карта киевлянина»: какие услуги будет содержать

Новая «Муниципальная карта «Карта киевлянина»: какие услуги будет содержать

В столице скоро постепенно заработает многофункциональная электронная карта «Муниципальная карта «Карта киевлянина», которая станет логическим продолжением проекта «Карты Киевлянина».

Соответствующее решение в конце декабря принято на сессии Киевсовета. Пока еще действует и «Карта киевлянина» предыдущего образца, которая постепенно будет выводиться из обращения.

Как пояснил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, основным преимуществом «Муниципальной карты» будет расширение функционала и переход на современную операционную платформу:

  • Карта будет содержать такие приложения, как идентификационное, социальное (перечень льгот держателя), транспортное, платежное, медицинское, коммунальное, торговое и т.д.
  • Предоставлять ряд скидок, в частности – скидки в аптеках сети КП «Фармация», скидки в крупных магазинах «Фуршет», «BILLA».
  • Можно будет голосовать за проекты Общественного бюджета, записываться к врачу, оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
  • В будущем предусмотрены скидки на парковку и дополнительные скидки на проезд для киевлян-нельготников.

По словам Юрия Крикунова, получить “муниципальную карту” уже можно, подав соответствующее заявление в банк – участник проекта “Муниципальная карта” Карта киевлянина” или другой пункт оформления и выдачи муниципальных карт “Карта киевлянина”.

К заявлению необходимо будет приложить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;
  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;
  • документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты «Карта киевлянина» (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и др);
  • удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (в случае наличия);
  • справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил, выданную согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 года № 509 «Об учете внутренне перемещенных лиц» (в случае наличия).
По материалам Вечірній Київ
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