Новая «Муниципальная карта «Карта киевлянина»: какие услуги будет содержать

В столице скоро постепенно заработает многофункциональная электронная карта «Муниципальная карта «Карта киевлянина», которая станет логическим продолжением проекта «Карты Киевлянина».

Соответствующее решение в конце декабря принято на сессии Киевсовета. Пока еще действует и «Карта киевлянина» предыдущего образца, которая постепенно будет выводиться из обращения.

Как пояснил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, основным преимуществом «Муниципальной карты» будет расширение функционала и переход на современную операционную платформу:

Карта будет содержать такие приложения, как идентификационное, социальное (перечень льгот держателя), транспортное, платежное, медицинское, коммунальное, торговое и т.д.

Предоставлять ряд скидок, в частности – скидки в аптеках сети КП «Фармация», скидки в крупных магазинах «Фуршет», «BILLA».

Можно будет голосовать за проекты Общественного бюджета, записываться к врачу, оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

В будущем предусмотрены скидки на парковку и дополнительные скидки на проезд для киевлян-нельготников.

По словам Юрия Крикунова, получить “муниципальную карту” уже можно, подав соответствующее заявление в банк – участник проекта “Муниципальная карта” Карта киевлянина” или другой пункт оформления и выдачи муниципальных карт “Карта киевлянина”.

К заявлению необходимо будет приложить следующие документы: