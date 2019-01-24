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Ирландский лоукостер Ryanair купил 100% австрийской авиакомпании Laudamotion, которую основал чемпион “Формулы-1” Ники Лауда.
Об этом сообщает издание AP.
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В австрийской авиакомпании заявили, что ирландский перевозчик приобрел 100% акций компании в декабре 2018 года.
Отмечается, что сначала Ryanair приобрел почти 25% компании, а затем увеличил долю до 75%. В Laudamotion сообщили, что теперь будут расширять свой флот и набирать персонал.
Компания планирует открыть новые маршруты со своих баз в Вене, Штутгарте, Дюссельдорфе и Пальме.
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