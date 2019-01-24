Порошенко назвал единственный путь сохранить независимость Украины

Единственный путь для украинцев сохранить независимость Украины – стать великой европейской державой счастливых людей.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на форуме “От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем”.

“События последних лет – как в нашей стране, так и на мировой арене, – показали, что у Украины есть единственный путь сохранить нашу независимость, мы должны стать европейским государством счастливых людей”, – подчеркнул Порошенко.

При этом он отметил, что, возможно, кому-то такая цель кажется слишком амбициозной и нереалистичной, государство еще слишком слабо, так же, как и экономика, которая, по словам главы государства, только возобновила рост после затяжного кризиса, связанного прежде всего с войной.

Президент заверил, что “не понаслышке” знает о проблемах, о низких доходах учителей и врачей, других работников бюджетной сферы, пенсионеров, знает, что миллионы украинцев с тревогой думают о настоящем и не уверены в дне завтрашнем. Также глава государства сказал, что ему “хорошо известно” и о настроении молодых людей, которые уезжают на учебу или на работу за границу.

В то же время он напомнил, что украинские социологи летом 2018 года констатировали, что две трети украинцев уже называли себя счастливыми людьми. По данным Президента, это на 10% больше, чем за год до того.

Кроме того, он добавил, что существенно вырос и процент тех, кто отнес себя к категории “небедных”.