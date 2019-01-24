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Экспорт ІТ-услуг из Украины в 2017 году увеличился на полмиллиарда долларов

Экспорт ІТ-услуг из Украины в 2017 году увеличился на полмиллиарда долларов

Украинцы в 2017 году продали за границу услуг в сфере информационных технологий на 3,6 миллиарда долларов.

Об этом информирует ассоциация «ІТ Украины». В 2016-м эта цифра достигала 3,1 миллиарда.

«Важно, что мы продолжаем расти. В 2018 году мы уже ожидаем, что это будет 4,5 миллиарда долларов. Сейчас мы ждем корректных цифр от Министерства финансов», — сообщил Макс Яковер, управляющий партнер индустриального городка Unit.City.

Таким образом экспорт ІТ-услуг из Украины может вырасти более чем вдвое за 5 лет – с 2 миллиардов в 2013 году до нынешних показателей.

Ранее сообщалось, что ежегодно количество работников ІТ-компаний, а также лиц, работающих в этой отрасли, растет на 19%. В 2017 году количество занятых на рынке возросло на 27 тысяч специалистов.

По материалам hromadske.tv
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