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Дизельный автохлам из Германии наводнил Восточную Европу - экологи

Дизельный автохлам из Германии наводнил Восточную Европу - экологи

По дорогам многих восточных стран Евросоюза подержанные дизеля могут ездить свободно ввиду отсутствия действенных экологических зон. Экологи бьют тревогу.

Как сообщает dpa, в Румынии, которая давно прославилась одним их крупнейших потребителей старых машин, только за последние два года было зарегистрировано 31 000 б/у дизелей из Западной Европы. Средний возраст всех машин в стране – 16 лет.

Торговля подержанными авто также процветает в Чешской Республике. «Нашествием» назвал сложившуюся ситуацию представитель Чешской ассоциации продавцов подержанных автомобилей Петр Прикрыл (Petr Prikryl), который представляет около 400 дилеров.

Согласно данным компании AAA Auto – одного из крупнейших дилеров подержанных автомобилей в Центральной и Восточной Европе, 63% таких авто в Чехию попали из Германии, из них 60% – с дизельными двигателями.

В соседней Словакии доля дизелей уже достигла 78%.

В Чехии, Польше, Хорватии и Сербии нет экологических зон. Старым машинам здесь дан «зеленый свет», поскольку отсутствуют какие-либо ограничения. А по дорогам Сербии беспрепятственно ездят авто, которые соответствуют стандарту выбросов выхлопных газов Евро-3, что запрещено в других Балканских странах. Средний возраст машин здесь – 12 лет.

Экологические организации возмущены этой тенденцией. Они призывают руководство ЕС и правительство ФРГ принять соответствующие меры, чтобы прекратить превращать Восточную Европу в «свалку» для всей Европы.

По материалам Finance.UA
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