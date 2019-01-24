UNIT.City представил доклад по IT-сектору Украины: главные цифры и показатели

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UNIT.City подготовил путеводитель по IT-сектору Украины. В него вошли как общие данные об отрасли, так и обзор крупнейших технологичных компаний, акселераторов, инвесторов и событий.
В UNIT.City отмечают, что этот путеводитель в первую очередь предназначен для иностранных инвесторов и потенциальных партнеров украинских компаний.
Общие сведения
Украина на IT-рынке
Инвестиции и стартапы
IT-экосистема
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