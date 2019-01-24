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UNIT.City представил доклад по IT-сектору Украины: главные цифры и показатели

UNIT.City представил доклад по IT-сектору Украины: главные цифры и показатели

UNIT.City подготовил путеводитель по IT-сектору Украины. В него вошли как общие данные об отрасли, так и обзор крупнейших технологичных компаний, акселераторов, инвесторов и событий.

В UNIT.City отмечают, что этот путеводитель в первую очередь предназначен для иностранных инвесторов и потенциальных партнеров украинских компаний.

Общие сведения

  • В Украине работает около 185 000 разработчиков и 4000 IT-компаний. Технологический сектор стал второй отраслью по экспорту страны в 2018 году.
  • В Украине свои офисы имеет 20% компаний-мировых лидеров. Среди них — Microsoft, Samsung, ABBY, Huawei и другие.
  • Более 100 компаний из списка Fortune 500 пользуются услугами украинских фирм. При этом 18 аутсорсеров из Украины входят в топ-100 лучших аутсорсинговых компаний мира.

Украина на IT-рынке

  • Украина — крупнейший экспортер IT-услуг в Европе.
  • Страна занимает 24 место в мире по привлекательности разработки ПО. При этом украинские разработчики — на 11 месте в рейтинге 50 стран с лучшими программистами по версии портала HackerRank. А фрилансеры из Украины занимают седьмое место по качеству и эффективности в мире.
  • По данным UNIT.City, украинский экспорт IT-услуг составит $5,4 млрд в 2020 году и $8,4 млрд в 2025 году.
  • Более 110 международных компаний и стартапов открыли R&D офисы в Украине, из них больше половины находятся в Киеве. Крупнейшие партнеры — США (45% компаний), Евросоюз и Израиль. Экспертиза украинских R&D-центров охватывает игры, электронную коммерцию, интернет вещей, а также работу с большими данными и искусственным интеллектом.

Инвестиции и стартапы

  • В 2017 году компании и стартапы из Украины и с украинскими корнями заключили 44 сделки на общую сумму в $265 млн — рекордный показатель для отрасли.
  • В топ крупнейших публичных сделок в 2017-2018 годах вошли Gitlab с раундом на $130 млн (по данным AIN.UA, раунд составил $110 млн), Grammarly с раундом на $110 млн и BitFury, привлекший $110 млн.
  • UNIT.City составил также рейтинг самых перспективных украинских стартапов. В первую пятерку попали People.ai, monobank, Allset, Solar Gaps и Kwambio.

IT-экосистема

  • Более 20 городов создали свои IT-кластеры. Крупнейшие — Lviv IT Cluster, Kharkiv IT Cluster и Kyiv IT Cluster.
  • В Украине работает более 50 коворкингов и хабов. Больше всего — в Киеве, Одессе и Львове.
  • Ежегодно в Украине проходит более 1000 мероприятий, связанных с технологиями, стартапами и инвестициями. Самые масштабные — Lviv IT Arena, iForum и IT Weekend Ukraine.

По материалам AIN.UA
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