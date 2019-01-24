ПриватБанк выплатит вознаграждение 75 000 грн за поимку грабителей банкомата в Ровенской области

ПриватБанк выплатит вознаграждение 75 000 грн за поимку грабителей банкомата на Ровенщине.

ПриватБанк объявил о гарантированной выплате вознаграждения в размере 75 000 грн за любую информацию, которая поможет задержать преступников, которые ограбили банкомат в селе Оженин Ровенской области.

Как сообщили в Службе безопасности банка, преступление было совершено, предположительно, в ночь на 29 января. Факт раскрытия сейфовой части банкомата был зафиксирован сотрудниками банка утром.

Сотрудники СБ банка, следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают факты, указывающие на лиц, которые могут быть к нему причастны.

ПриватБанк объявил награду 75 000 грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34 или на e-mail: security@privatbank.ua, а также любым другим удобным способом.