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G7 назвала приоритетные реформы в Украине

G7 назвала приоритетные реформы в Украине

Послы стран “Большой семерки” (G7) определили ключевые реформы в Украине, которые они будут поддерживать во время председательства Франции в G7.

Об этом свидетельствует сообщение в Twitter группы поддержки послов G7.

Сообщается, что группа послов G7 по поддержке реформ в Украине отмечает прогресс в реформировании с начала 2015 года и будет и впредь прилагать усилия для дальнейшего их продвижения.

“Она определила ключевые реформы, на которые будет направлена ​​ее поддержка в течение председательства Франции в G7”, – говорится в сообщении.

Среди ключевых реформ названы:

  • Создание независимого антикоррупционного суда, который начнет работу в начале 2019 года.
  • Имплементация закона “О национальной безопасности Украины”.
  • Внедрение реформы децентрализации с полной передачей полномочий вновь созданным территориальным общинам.
  • Реформирование сектора энергетики с целью увеличения инвестиций.
  • Внедрение образовательной реформы с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
По материалам РБК-Украина
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