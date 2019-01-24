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В ЕС новоиспеченным отцам будут давать 10-дневный отпуск

В ЕС новоиспеченным отцам будут давать 10-дневный отпуск

В Европейском союзе приняли 10-дневный отпуск по отцовству.

Об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что отпуск для отца будет оплачиваться так же, как декрет – в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком.

В частности, отмечается, что для некоторых стран такое решение является значительным шагом по обеспечению гендерного равенства.

Вместе с тем не все парламенты его одобрили, поэтому в апреле 2018 года Еврокомиссия в директивном порядке распорядилась о минимальном отпуске для отца-мужчины.

По материалам Комментарии
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