Иран планирует обойти санкции США с помощью криптовалюты

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Руководство исключенного из глобальной финансовой системы Ирана планирует запустить государственную криптовалюту.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Ожидается, что иранская криптовалюта будет вводиться поэтапно, сначала в виде цифрового токена, поддерживаемого местной валютой риалом, для расчетов между банками и другими иранскими структурами, а затем, возможно, она станет законным платежным средством на территории Ирана.
Согласно планам, поддерживаемая государством цифровая валюта должна заложить основу для присоединения Ирана к международной платежной системе, основанной на блокчейне, которая может стать альтернативой SWIFT.
Планы введения криптовалюты Ирана были раскрыты прошлым летом, после того США анонсировали санкции. Самый большой удар по экономике Ирана произошел в ноябре 2018 года, когда некоторым банкам был запрещен доступ к SWIFT. Страны, отключенные от SWIFT, не могут оплачивать импорт или получать платежи за экспорт, из-за чего они вынуждены полагаться на альтернативные методы перевода денег.
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