В Чернигове появились первые “заправки” для электромобилей

В Чернигове установлены первые четыре станции для подзарядки электромобилей.

Об этом сообщил предприниматель и депутат Черниговского областного совета Сергей Охонько.

“На днях в Чернигове мы установили четыре заправочных станции для электромобилей: по одной возле отеля Riverside и онкологического диспансера и две – возле Мегацентра и магазина “Симпатик”, – сказал он.

По словам депутата, это только начало. На своей странице в Facebook он пригласил к сотрудничеству всех, кто желает разместить электрозаправки у собственных предприятий и купить электрокары.

В Черниговском городском совете подтвердили, что названные 4 станции для подзарядки электромобилей – первые в областном центре.