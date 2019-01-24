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В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции

В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции

В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции, каждую минуту страну покидают два человека. Если верить данным ООН, то последствием этого может стать сокращение населения на 18%, до 36 млн уже к 2050 году.

По подтвержденным министром иностранных дел Павлом Климкиным данным, в период с 20 марта 2018 по 28 января 2019 года страну покинуло почти миллион граждан.

Помимо сокращения населения, также увеличится и налоговая нагрузка на оставшихся налогоплательщиков.

По данным Минсоцполитики, в эмиграции уже находится 3,2 млн человек.

Мои fiнансы:

  • Минимальная зарплата в странах Евросоюза колеблется в пределах 500-1400 евро;
  • Наибольшую минимальную зарплату получают в Люксембурге – 2000 евро, Ирландии – 1600, Нидерландах – 1570;
  • Ниже всего “минималка” в Болгарии – 261 евро, Литве – 400 евро и Румынии – 408;
  • Для сравнения, в Украине минимальная заработная плата составляет приблизительно 133 евро (4173 грн по курсу НБУ за 25.01.2019).
По материалам Finance.UA
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