В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции, каждую минуту страну покидают два человека. Если верить данным ООН, то последствием этого может стать сокращение населения на 18%, до 36 млн уже к 2050 году.

По подтвержденным министром иностранных дел Павлом Климкиным данным, в период с 20 марта 2018 по 28 января 2019 года страну покинуло почти миллион граждан.

Помимо сокращения населения, также увеличится и налоговая нагрузка на оставшихся налогоплательщиков.

По данным Минсоцполитики, в эмиграции уже находится 3,2 млн человек.

Мои fiнансы:

Минимальная зарплата в странах Евросоюза колеблется в пределах 500-1400 евро;

Наибольшую минимальную зарплату получают в Люксембурге – 2000 евро, Ирландии – 1600, Нидерландах – 1570;

Ниже всего “минималка” в Болгарии – 261 евро, Литве – 400 евро и Румынии – 408;