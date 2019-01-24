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В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции, каждую минуту страну покидают два человека. Если верить данным ООН, то последствием этого может стать сокращение населения на 18%, до 36 млн уже к 2050 году.
По подтвержденным министром иностранных дел Павлом Климкиным данным, в период с 20 марта 2018 по 28 января 2019 года страну покинуло почти миллион граждан.
Помимо сокращения населения, также увеличится и налоговая нагрузка на оставшихся налогоплательщиков.
По данным Минсоцполитики, в эмиграции уже находится 3,2 млн человек.
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