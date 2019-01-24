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Безработные немцы не спешат бесплатно получать профессию

Безработные немцы не спешат бесплатно получать профессию

Из государственных средств, выделенных в прошлом году Федеральным агентством по трудоустройству (BA) на профессиональное обучение и поддержку безработных немецких граждан, неиспользованными остались более четверти.

Об этом говорится в сообщении dpa.

Федеральное ведомство в 2018 году предоставило 3,93 млрд евро получателям пособий по безработице. По итогам года неиспользованными остались более четверти денег – 1,09 3,93 млрд евро. Эти цифры содержатся в официальном ответе BA на запрос депутатов Бундестага.

Такого неэффективного использования государственных средств не наблюдалось несколько лет.

К примеру, в 2014 году неиспользованными оставались 1,02 млрд евро, предусмотренных на соответствующие мероприятия для безработных.

Затем годовой остаток снижался, достигнув до 0,69 млрд в 2016 году. Теперь снова наблюдается рост.

На региональном уровне значения сильно разнятся. Например, в Саксонии в 2018 году оставалось 13% выделенных средств, в Нижней Саксонии и Бремене было 30%.

По материалам Finance.UA
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