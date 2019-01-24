За год Ericsson удалось нарастить продажи всего на 1%

Компания Ericsson опубликовала отчет за четвертый квартал 2018 года и год в целом.

По данным отчета, в четвертом квартале 2018 года объем продаж вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года. Впрочем, учет изменения курса валют уменьшает рост до 4%. При этом рост продаж в сегменте оборудования для сетей связи даже с учетом поправки на курс составил 6%, а продажи подразделения цифровых услуг в сопоставимых ценах и валюте выросли в годовом исчислении на 5%.

Если говорить о годе в целом, объем продаж вырос на 3% (на 1% с поправкой на изменение курса). В отчете приведен показатель валовой прибыли — он равен 32,3% (23,3% с поправкой на изменение курса).

Операционная прибыль составила 1,2 млрд шведских крон, но с учетом расходов на реструктуризацию этот показатель увеличивается до 9,3 млрд шведских крон. Производитель отмечает, что ему удалось нарастить операционную прибыль за счет увеличения объема продаж и сокращения операционных расходов.

По состоянию на конец года компания располагала 35,9 млрд шведских крон.