За год Ericsson удалось нарастить продажи всего на 1%

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Компания Ericsson опубликовала отчет за четвертый квартал 2018 года и год в целом.
По данным отчета, в четвертом квартале 2018 года объем продаж вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года. Впрочем, учет изменения курса валют уменьшает рост до 4%. При этом рост продаж в сегменте оборудования для сетей связи даже с учетом поправки на курс составил 6%, а продажи подразделения цифровых услуг в сопоставимых ценах и валюте выросли в годовом исчислении на 5%.
Если говорить о годе в целом, объем продаж вырос на 3% (на 1% с поправкой на изменение курса). В отчете приведен показатель валовой прибыли — он равен 32,3% (23,3% с поправкой на изменение курса).
Операционная прибыль составила 1,2 млрд шведских крон, но с учетом расходов на реструктуризацию этот показатель увеличивается до 9,3 млрд шведских крон. Производитель отмечает, что ему удалось нарастить операционную прибыль за счет увеличения объема продаж и сокращения операционных расходов.
По состоянию на конец года компания располагала 35,9 млрд шведских крон.
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