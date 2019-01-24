Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 26 0

За год Ericsson удалось нарастить продажи всего на 1%

За год Ericsson удалось нарастить продажи всего на 1%

Компания Ericsson опубликовала отчет за четвертый квартал 2018 года и год в целом.

По данным отчета, в четвертом квартале 2018 года объем продаж вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года. Впрочем, учет изменения курса валют уменьшает рост до 4%. При этом рост продаж в сегменте оборудования для сетей связи даже с учетом поправки на курс составил 6%, а продажи подразделения цифровых услуг в сопоставимых ценах и валюте выросли в годовом исчислении на 5%.

Если говорить о годе в целом, объем продаж вырос на 3% (на 1% с поправкой на изменение курса). В отчете приведен показатель валовой прибыли — он равен 32,3% (23,3% с поправкой на изменение курса).

Операционная прибыль составила 1,2 млрд шведских крон, но с учетом расходов на реструктуризацию этот показатель увеличивается до 9,3 млрд шведских крон. Производитель отмечает, что ему удалось нарастить операционную прибыль за счет увеличения объема продаж и сокращения операционных расходов.

По состоянию на конец года компания располагала 35,9 млрд шведских крон.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина