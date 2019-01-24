ГФС сообщила о новой налоговой льготе для определенных категорий граждан

Граждане, которые работают неполный рабочий день, и родители с двумя и более детьми имеют право на налоговую социальную льготу. Чтобы ее получить и, соответственно, уменьшить свои налоговые обязательства, человек должен подать заявление в бухгалтерию предприятия.

Об этом рассказала заместитель начальника управления – начальник отдела администрирования налога с доходов физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Татьяна Федченко.

Льгота составляет 50% месячного размера прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного налогового года. В 2019 году – 960 грн 50 коп (50% от 1921 грн прожиточного минимума для дееспособных лиц по состоянию на 1 января 2019 года).

Лицо должно соответствовать определенным условиям:*

Во-первых, налоговая социальная льгота применяется к начисленной месячной зарплате, если ее размер не превышает сумму, равную месячному прожиточному минимуму, который действует на 1 января отчетного года для дееспособного лица, умноженного на 1,4 и округленной до 10 гривен. В 2019 году сумма ограничения составляет 2 тыс. 690 грн.

Во-вторых, льгота применяется только к заработной плате и не касается других доходов.

* В-третьих, * льгота начинает применяться работодателем со дня получения от плательщика заявления и документов, подтверждающих право на ее использование.

В-четвертых, льгота не применяется, если работник, кроме зарплаты, получает выплаты из бюджета в виде стипендии, денежного или имущественного обеспечения ученика, студента, аспиранта и тому подобное.

Пятое условие – налоговая льгота предоставляется только по одному месту работы.

Социальная льгота предоставляется в большем размере: студентам, аспирантам, ординаторам, адъюнктам, чернобыльцам I и II категорий, инвалидам І и II групп, а также ветеранам войны, в частности, участникам боевых действий.

Для родителей несовершеннолетних детей предусмотрен особый порядок предоставления льготы. Она предоставляется обоим родителям, а если в семье двое и больше детей до 18 лет, льгота предоставляется на каждого ребенка.