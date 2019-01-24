ГФС сообщила о новой налоговой льготе для определенных категорий граждан

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Граждане, которые работают неполный рабочий день, и родители с двумя и более детьми имеют право на налоговую социальную льготу. Чтобы ее получить и, соответственно, уменьшить свои налоговые обязательства, человек должен подать заявление в бухгалтерию предприятия.
Об этом рассказала заместитель начальника управления – начальник отдела администрирования налога с доходов физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Татьяна Федченко.
Льгота составляет 50% месячного размера прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного налогового года. В 2019 году – 960 грн 50 коп (50% от 1921 грн прожиточного минимума для дееспособных лиц по состоянию на 1 января 2019 года).
Социальная льгота предоставляется в большем размере: студентам, аспирантам, ординаторам, адъюнктам, чернобыльцам I и II категорий, инвалидам І и II групп, а также ветеранам войны, в частности, участникам боевых действий.
Для родителей несовершеннолетних детей предусмотрен особый порядок предоставления льготы. Она предоставляется обоим родителям, а если в семье двое и больше детей до 18 лет, льгота предоставляется на каждого ребенка.
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