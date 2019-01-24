Китай составил новый рейтинг криптовалют

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Китайский Центр по развитию индустрии информационных технологий опубликовал обновленный рейтинг криптовалют.
Все проекты, основанные на технологии блокчейн, были разделены и оценены по разным критериям.
Общий рейтинг возглавили EOS и Ethereum, а наиболее известный Bitcoin сумел подняться на 15 позицию с 18.
Отдельные номинации получили:
EOS – технология;
Ethereum – применение;
Bitcoin – инновация;
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