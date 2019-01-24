Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 210 0

Китай составил новый рейтинг криптовалют

Китай составил новый рейтинг криптовалют

Китайский Центр по развитию индустрии информационных технологий опубликовал обновленный рейтинг криптовалют.

Все проекты, основанные на технологии блокчейн, были разделены и оценены по разным критериям.

Общий рейтинг возглавили EOS и Ethereum, а наиболее известный Bitcoin сумел подняться на 15 позицию с 18.

Отдельные номинации получили:
EOS – технология;
Ethereum – применение;
Bitcoin – инновация;

Справка finance.ua:

  • за 2018 год количество пользователей криптовалют в мире выросло на 80% и составило 35 млн;
  • согласно статистике, каждый 10-тый украинец владеет криптовалютой, эксперты оценивают объем в 98,7 млрд. гривен ($3,5 млрд);
  • важно, что в Украине криптовалюты все еще не легализированы, поэтому не решены проблемы налогообложения и оборота;
  • Министерство экономики и развития Украины приняло двухэтапную концепцию легализации криптовалют, 2018-2019 (определение статуса) и 2020-2021 года (определение провайдеров хранителей кошельков, а также принятие специальных законодательных актов для регулирования).
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина