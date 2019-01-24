Китай составил новый рейтинг криптовалют

Китайский Центр по развитию индустрии информационных технологий опубликовал обновленный рейтинг криптовалют.

Все проекты, основанные на технологии блокчейн, были разделены и оценены по разным критериям.

Общий рейтинг возглавили EOS и Ethereum, а наиболее известный Bitcoin сумел подняться на 15 позицию с 18.

Отдельные номинации получили:

EOS – технология;

Ethereum – применение;

Bitcoin – инновация;

Справка finance.ua:

за 2018 год количество пользователей криптовалют в мире выросло на 80% и составило 35 млн;

согласно статистике, каждый 10-тый украинец владеет криптовалютой, эксперты оценивают объем в 98,7 млрд. гривен ($3,5 млрд);

важно, что в Украине криптовалюты все еще не легализированы, поэтому не решены проблемы налогообложения и оборота;