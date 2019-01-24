В Украине за 2018 год выросло число онлайн-покупателей

За 2018 год в Украине количество людей, покупающих на онлайн площадках, выросло на 0,5 млн и составило 7 млн.

Это составляет практически одну треть от всех пользователей Интернета в стране (20,5 млн).

Данные были получены в ходе исследования компании GfK, проведенного совместно с онлайн-сервисом OLX.

В списке самых популярных товаров, как и прежде, оказались смартфоны, аксессуары, одежда и мелкая бытовая техника.

Рост продемонстрировала и категория транспортных средств – 24%.

Размер среднего чека на платформе составил 1 820 грн, на 200 грн больше чем годом ранее.

Общий объем рынка онлайн-коммерции оценивается в 2 млрд грн.

Мои fiнансы:

по данным GfK, 50% пользователей интернета в Украине, которые покупали, онлайн находили информацию со смартфонов, а 43% делали заказы непосредственно со смартфонов;

все больше ритейлеров запускают каналы как офлайн, так и онлайн продаж, для максимального удобства покупателей;

в 2018 году количество покупателей, которые оплачивают онлайн-покупки картой, выросло на 33% и составило 19% от общего числа пользователей платежных карт.

Finance.ua всегда помогает своим читателям, поэтому вы легко можете подобрать наиболее подходящую карту для оплаты онлайн в соотвествующем разделе и с комфортом отправиться за покупками.