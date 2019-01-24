В Украине за 2018 год выросло число онлайн-покупателей

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За 2018 год в Украине количество людей, покупающих на онлайн площадках, выросло на 0,5 млн и составило 7 млн.
Это составляет практически одну треть от всех пользователей Интернета в стране (20,5 млн).
Данные были получены в ходе исследования компании GfK, проведенного совместно с онлайн-сервисом OLX.
В списке самых популярных товаров, как и прежде, оказались смартфоны, аксессуары, одежда и мелкая бытовая техника.
Рост продемонстрировала и категория транспортных средств – 24%.
Размер среднего чека на платформе составил 1 820 грн, на 200 грн больше чем годом ранее.
Общий объем рынка онлайн-коммерции оценивается в 2 млрд грн.
Finance.ua всегда помогает своим читателям, поэтому вы легко можете подобрать наиболее подходящую карту для оплаты онлайн в соотвествующем разделе и с комфортом отправиться за покупками.
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