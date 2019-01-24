Почему украинцам отказывают в работе в Польше

Главная комендатура Пограничной службы Польши сообщает, что в прошлом году польские пограничники выдали 77,2 тыс. отказов во въезде в Польшу.

Об этом сообщает Польское радио.

Часто отказывали и украинцам.

На автомобильных пограничных пунктах пропуска (Россия, Беларусь и Украина) таких случаев было зарегистрировано 1173. В аэропортах – 404.

“Лица, которые получили отказы, имели фальшивые документы, визы, поддельные штампы пограничной службы”, – сообщают в пограничной службе.

Мои fiнансы:

Почему отказывают:

Нет действительной визы или документа пребывания.

Нет документов, которые подтверждают цель въезда.

Нет необходимых средств для поездки.

Минимальная зарплата в Польше:

С 2019 года – 2250 злотых (в месяц или 14,7 злотых в час брутто).

В 2018 году было 2100 злотых (487 евро) в месяц или 13,7 злотых в час.