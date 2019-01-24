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Почему украинцам отказывают в работе в Польше

Почему украинцам отказывают в работе в Польше

Главная комендатура Пограничной службы Польши сообщает, что в прошлом году польские пограничники выдали 77,2 тыс. отказов во въезде в Польшу.

Об этом сообщает Польское радио.

Часто отказывали и украинцам.
На автомобильных пограничных пунктах пропуска (Россия, Беларусь и Украина) таких случаев было зарегистрировано 1173. В аэропортах – 404.

“Лица, которые получили отказы, имели фальшивые документы, визы, поддельные штампы пограничной службы”, – сообщают в пограничной службе.

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Почему отказывают:

  • Нет действительной визы или документа пребывания.
  • Нет документов, которые подтверждают цель въезда.
  • Нет необходимых средств для поездки.

Минимальная зарплата в Польше:

  • С 2019 года – 2250 злотых (в месяц или 14,7 злотых в час брутто).
  • В 2018 году было 2100 злотых (487 евро) в месяц или 13,7 злотых в час.
  • В Украине уровень “минималки” – 3723 грн (114,41 евро).
По материалам Finance.UA
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