Почему украинцам отказывают в работе в Польше

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Главная комендатура Пограничной службы Польши сообщает, что в прошлом году польские пограничники выдали 77,2 тыс. отказов во въезде в Польшу.
Об этом сообщает Польское радио.
Часто отказывали и украинцам.
На автомобильных пограничных пунктах пропуска (Россия, Беларусь и Украина) таких случаев было зарегистрировано 1173. В аэропортах – 404.
“Лица, которые получили отказы, имели фальшивые документы, визы, поддельные штампы пограничной службы”, – сообщают в пограничной службе.
Почему отказывают:
Минимальная зарплата в Польше:
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