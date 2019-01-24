Межбанк: доллар понизил дефицит покупателей валюты

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 695,9 млн. грн. к отметке 57 906,9 млн. грн.
Судя по всему, это расширение гривневой ликвидности стало главной причиной того, что первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его повышение к 27,78/27,83 UAH/USD по состоянию на 09.56 Киева.
Спустя 23 минуты, на 10.19, безналичная пара доллар-гривня все еще оставалась на отметке 27,78/27,83 UAH/USD на фоне вялого по-понедельничному рынка.
Около 10.37 Киева котировки безналичного доллара, сменив настроение, просели к 27,76/27,80 UAH/USD, заморозив утренний рост и начав откат.
К 10.50, сохранив нисходящий тренд, пара доллар-гривня опустилась к 27,76/27,78 UAH/USD. «На рынке покупателей маловато», – резюмировал наш консультант.
По состоянию на 11.16 Киева курс безналичного «американца» все еще пребывал на отметке 27,76/27,78 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения.
Дополуденный откат курса безналичного доллара, сменивший отскок котировок на самом открытии, состоявшийся вопреки некоторому росту гривневой ликвидности, сопровождался сжатием на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились по менее значимым оферам с уровня 16,00/17,50% к отметке 16,00/18,00% годовых.
Эта динамика показателя противоречит некоторому росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,77 / 27,78
евро – 31,62 / 31,64
российский рубль – 0,419 / 0,420
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