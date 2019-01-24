Курс криптовалют: Рынок падает на фоне хакерских атак

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Стоимость наиболее ликвидных криптовалют продолжает падать. Причиной этому стала уязвимость к хакерским атакам крупнейшей площадки для обмена криптовалют – LocalBitcoins.
Хакерам удалось обмануть системы безопасности LocalBitcoins и получить доступ и возможность осуществлять транзакции с «определенного количества зараженных аккаунтов».
Как отмечают аналитики ГК FOREX CLUB, Bitcoin по состоянию на 10:00 за сутки подешевел на 2,72% до $3438 при капитализации $61,1 млрд.
Ethereum снизился на 6,16% до $106,6, с капитализацией $11,4 млрд.
XRP за сутки упал в цене на 6,45% до $0,297. Капитализация XRP – $12,3 млрд.
Litecoin подешевел на 4,64% до $30,8 при капитализации $1,9 млрд.
Общая капитализация рынка криптовалют достигла $114,8 млрд.
По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе рынок продолжит падение: Bitcoin может подешеветь до $3400, Ethereum – до $104, XRP – до $0,28, Litecoin – до $29.
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