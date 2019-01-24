Intel разрабатывает гибкий смартфон-призму (фото)

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В Сети были опубликованы данные патента, подтверждающие разработку Intel гибкого смартфона-призмы с пером.
Об этом пишет LetsgoDigital.
Данные включают множество чертежей гаджета, а также короткое описание.
На рисунке изображено устройство, которое разворачивается в большой планшет, укомплектованный трехчастным дисплеем.
Управлять устройством можно с помощью стилуса. Механизм сложения необычен и содержит как складывающиеся внутрь, так и раскладывающиеся наружу элементы.
Сроки выпуска смартфона компания пока не озвучивает.
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