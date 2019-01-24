5G обойдется Пекину в $4,4 млрд

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Центр Пекина будет покрыт сетями пятого поколения уже до 2022 года.
Об этом сообщает Xinhua.
План развития сетей 5G разработан пекинским муниципальным бюро экономики и информационных технологий. Бюджет в 30 млрд юаней или 4,4 млрд долл. рассчитан на ближайшие три года.
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Вложения в 5G должны начать возвращаться также в ближайшее время.
“По все тому же плану, выручка топовых технологических компаний, базирующихся в Пекине, из-за 5G увеличится на 200 млрд юаней”, – говорится в сообщении.
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