Маск анонсировал в Tesla новую систему сигнализации (видео)

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При попытке незаконно проникнуть в авто Tesla специальный режим будет включать на полную громкость “Токкату и фугу ре минор”.
Такое нововведение анонсировал Илон Маск в Твиттере.
“Режим Tesla Sentry Mode будет играть “Токкату и фугу” Баха во время ограбления”, – написал он.
При этом бизнесмен-новатор добавил, что время от времени одно из самых известных произведений Иоганна Себастьяна Баха будет звучать в метал-версии.
Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E— Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.
Этой новости предшествовала информация о том, что компания Tesla прекращает продажу электромобилей Model S и Model X с аккумулятором на 75 кВт/ч, которые были наиболее бюджетными моделями в линейке.
Теперь самое дешевое авто Model S с аккумулятором на 100 кВт/ч стоит минимум $84750, а Model X – $87950.
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