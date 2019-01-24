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Маск анонсировал в Tesla новую систему сигнализации (видео)

Маск анонсировал в Tesla новую систему сигнализации (видео)

При попытке незаконно проникнуть в авто Tesla специальный режим будет включать на полную громкость “Токкату и фугу ре минор”.

Такое нововведение анонсировал Илон Маск в Твиттере.

“Режим Tesla Sentry Mode будет играть “Токкату и фугу” Баха во время ограбления”, – написал он.

При этом бизнесмен-новатор добавил, что время от времени одно из самых известных произведений Иоганна Себастьяна Баха будет звучать в метал-версии.


Этой новости предшествовала информация о том, что компания Tesla прекращает продажу электромобилей Model S и Model X с аккумулятором на 75 кВт/ч, которые были наиболее бюджетными моделями в линейке.

Теперь самое дешевое авто Model S с аккумулятором на 100 кВт/ч стоит минимум $84750, а Model X – $87950.

По материалам УКРИНФОРМ
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