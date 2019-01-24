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ЕЦБ рассказал, какие банкноты евро подделывают чаще всего

ЕЦБ рассказал, какие банкноты евро подделывают чаще всего

Во второй половине прошлого года банкноты номиналом 20 евро и 50 евро подделывали чаще всего.

Об этом на своем сайте сообщил Европейский центробанк.

В целом во второй половине 2018 года из оборота было изъято 262 тысячи поддельных еврокупюр. Более 80% из них составляли банкноты номиналом 20 евро и 50 евро.

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Большинство подделок (96,7%) были выявлены в странах еврозоны. Остальные – в государствах-членах ЕС за пределами еврозоны (2,2%) и в других частях мира (1,1%).

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что евро продолжает оставаться надежным средством платежа, а количество подделок существенно уменьшилось. По сравнению с первой половиной 2018 года – на 13%, по сравнению со второй половиной 2017 года – на 27,8%.

По материалам Економічна Правда
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