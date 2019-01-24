Банки отказались менять украинцам изношенные доллары - эксперт

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Украинцы не хотят связываться с изношенными и ветхими купюрами иностранной валюты. Невзирая на то, что по инструкции НБУ они обязаны принять в кассе «незначительно пострадавшие» банкноты (сохранили признаки платежности), делать они это отказываются.
В службах поддержки двух государственных банках – Ощадбанка и Укрэксимбанка, которые проводят работу с изношенными деньгами иностранных эмитентов, ветхие купюры принимают только на инкассо.
К примеру, в Укрэксимбанке за нее возьмут 20% комиссии (минимум 500 грн.). И будут возиться с деньгами от полугода до 2-х лет. Этот срок обусловлен тем, что, например, долларовым купюрам физически нужно пересечь океан, где эксперты ФРС определят подлинность денег и примут решение о возмещении.
Чуть дешевле услуга обойдется в Ощадбанке. Комиссия здесь установлена на тех же 20%, однако минимальный платеж составляет «всего» 300 грн. Разумеется, ни один, ни второй банк не дают никаких гарантий возмещения. Ведь если американцы не признают купюры настоящими, платить не станут.
«Ключевая причина, которая вынудила украинских банкиров пойти на ужесточение условий приема таких банкнот – риски. В обороте иностранной валюты их доля увеличилась. Проще говоря, банки просто перестраховываются – пусть решение по каждой купюре принимают в Штатах и ЕС. Так и безопаснее, и дешевле. Ведь для надлежащей экспертизы нужна дорогая техника и эксперты», – пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Он добавил, что лучшим вариантом для простых украинцев будет взять такие банкноты с собой на отдых. Даже в Турции и Египте сбыть потертые доллары куда проще.
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