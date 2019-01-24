Смолий пояснил, что сейчас влияет на курс доллара

С 2014-го Нацбанк перешел к плавающему курсообразованию. Сегодня курс формирует рынок. Он зависит от спроса и предложения на валюту.

“Конечно, чтобы не было резких колебаний – вчера 25, сегодня 27, а завтра по 23 – Национальный банк следит за процессом и выходит на рынок с интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний. Ведь существенные колебания курса гривны приводят к ухудшению ожиданий и создают риски ускорения роста цен. Поэтому если есть избыток валюты – мы скупаем ее, если дефицит – продаем”, – говорит глава Нацбанка Яков Смолий, пишет Сегодня .

Читайте также: Попытки намеренно раскачивать курс гривны уже не работают – НБУ

Объем рынка составляет $400-500 млн ежедневно.

“Ранее мы наблюдали сезонные колебания. Например, когда аграрии собрали урожай, но негде было его хранить, они пытались быстро продать его. Тогда валютная выручка заходила в страну, и шло укрепление гривны. А перед Новым годом импортеры завозили товар. Поэтому был повышенный спрос на валюту и доллар дорожал. Сейчас бизнес стал приспосабливаться к режиму гибкого курсообразования. Например, импортеры поняли, что в зимний сезон доллар будет дорожать перед праздниками, поэтому приобрели его заранее. Из-за этого мы практически не увидели колебаний в декабре”, – объясняет Яков Смолий.