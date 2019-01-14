ФГВФЛ продал пул недействующих кредитов на 8 млрд грн

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд грн иностранной компании через систему Prozorro.Sale.
Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.
“Сегодня очередное важное и историческое событие в истории рынка NPLs (недействующих кредитов – ред.) Украины. Событие, вновь созданное Фондом гарантирования вкладов! Новый рекорд! Во-первых, продан крупнейший пул неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд грн, во-вторых впервые покупателем стал иностранный сервисер, у которого есть опыт работы с NPLs в Eastern Europe (в Восточной Европе – ред.), а именно дочка чешской APS Holding, в-третьих, продажа состоялась через систему Prozorro.Sale, но с привлечением международного консультанта” , – сообщила чиновник.
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