Стали известны самые прибыльные футбольные клубы мира

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Испанский Реал стал самым прибыльным футбольным клубом мира по итогам сезона 2017/2018 годов, согласно отчету аналитической компании Deloitte.
Королевский клуб, который в 2018-м году выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира, заработал рекордные 750,9 миллиона евро.
Второе место заняла Барселона (Испания) с доходом в 690,4 миллиона евро. На третью строчку с первой опустился Манчестер Юнайтед (Англия), заработавший 666 млн евро.
В топ-10 самых прибыльных клубов также вошли (в порядке уменьшения цифр): Бавария (Германия), Манчестер Сити (Англия), ПСЖ (Франция), Ливерпуль, Челси, Арсенал и Тоттенхэм (все – Англия).
В топ-30 рейтинга попали 13 представителей английской Премьер-лиги. Украинских клубов в этом ранжире нет.
Летом 2018-го года Манчестер Юнайтед второй год подряд возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes.
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