В НБУ обнародовали данные, сколько наличности находится в обращении (инфографика)

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В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд гривен. Это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года).
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
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Больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).
Структура обращения наличности:
Среднее количество банкнот на одного украинца составило 69 штук, а разменных монет – 293 штуки. В то же время, по состоянию на 1 января 2018 года – 70 банкнот и 293 разменных монеты соответственно.
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