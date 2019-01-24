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Индийская железная дорога установит солнечные электростанции вдоль путей

Индийская железная дорога установит солнечные электростанции вдоль путей

В ближайшее время транспортная компания Indian Railways планирует установить солнечные электростанции вдоль электрифицированных железнодорожных путей на территории 10 штатов.

Эта мера позволит значительно сократить ежегодные расходы на оплату электроэнергии.

В первый год после установки экономия составит около 20% от текущего уровня расходов на электроэнергию, а в последующие годы превысит 40%. В настоящее время Indian Railways закупает электроэнергию по цене около 5 индийских рупий за киловатт (0,07 доллара).

По предварительным оценкам, стоимость проекта составит 2,25 млрд долларов. Электроэнергия также будет продаваться местным энергокомпаниям.

По материалам Центр транспортных стратегий
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