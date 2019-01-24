Индийская железная дорога установит солнечные электростанции вдоль путей

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В ближайшее время транспортная компания Indian Railways планирует установить солнечные электростанции вдоль электрифицированных железнодорожных путей на территории 10 штатов.
Эта мера позволит значительно сократить ежегодные расходы на оплату электроэнергии.
В первый год после установки экономия составит около 20% от текущего уровня расходов на электроэнергию, а в последующие годы превысит 40%. В настоящее время Indian Railways закупает электроэнергию по цене около 5 индийских рупий за киловатт (0,07 доллара).
По предварительным оценкам, стоимость проекта составит 2,25 млрд долларов. Электроэнергия также будет продаваться местным энергокомпаниям.
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