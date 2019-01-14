В Украине хотят отменить "книги отзывов и предложений"

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В сентябре 2018 года Министерство экономического развития и торговли вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабмина, который, среди прочего, предлагает не обязывать украинских предпринимателей вести книгу отзывов и предложений.
Об этом говорится на сайте МЭРТ.
В частности, речь идет о Проекте постановления Кабинета Министров Украины “О внесении изменений в Порядок осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров”.
В документе говорится о том, что книга отзывов и предложений была введена еще в Советском Союзе. Тогда она была почти единственным инструментом народного контроля за предприятиями, учреждениями и организациями.
Сегодня же, по мнению МЭРТ, украинцы имеют достаточно действенных инструментов защитить свои права. К примеру – обратиться в Госпродпотребслужбу, или же оставить отзыв о том или ином заведении в сети Интернет, говорится в документе.
Отмена нормы об обязательном ведении книги отзывов и предложений поможет улучшить бизнес-климат в Украине, убеждены в МЭРТ. Это также позволит экономить около 125 млн гривен в год – по 528 гривен на одного субъекта хозяйствования, говорится в пояснительной записке к документу.
Впрочем, 279 украинцев выступили против отмены книги отзывов и предложений, 259 украинцев – за. Об этом свидетельствуют данные общественного обсуждения проекта, обнародованные на сайте МЭРТ (по состоянию на 24 января 2019 года).
Таким образом, пока что можно утверждать, что мнения экспертов и украинцев по поводу отказа от книги жалоб и предложений разделились почти поровну.
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