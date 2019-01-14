Бизнес наращивает вывод дивидендов из Украины

В 2018 году бизнес репатриировал дивидендов на 3,3 млрд долларов, сообщили в НБУ.

Отмечается, что по итогам 2018 года перечислено 3,318 млрд долларов в эквиваленте, из которых – 2,657 млрд долларов за счет купленной валюты.

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В 2017 году бизнес перечислил 1,838 млрд долларов в эквиваленте на репатриацию дивидендов, в том числе около 1,463 млрд долларов за счет купленной валюты.

За январь-октябрь 2018 года куплено валюты для репатриации дивидендов на 2,302 млрд долларов, перечислено (с учетом собственной валюты) – 2,874 млрд долларов.