Ощадбанк выиграл суд на $136 млн

Ощадбанк выиграл очередной суд по делу ЧАО “Креатив” на сумму $116 млн и 569 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Исковые требования банка к Березкину М.С. и Давыдову Ю.Г. (поручители по обязательствам ЧАО “Креатив”) о взыскании с ответчиков задолженности по договору кредитной линии №10 от 09.10.2009 полностью удовлетворены решением Ленинского райсуда Кировограда 21 января.

Напомним, что Ощадбанк проводит активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы компаний “Креатив”, начиная с 2015 года.

“Все сформулированные банком требования по указанным поручителям на данный момент удовлетворены в полном объеме”, — говорится в сообщении банка.

Всего в пользу Ощадбанка принято 4 судебных решения о взыскании с Березкина и Давыдова задолженности ЧАО “Креатив” и ООО “Креатив Агро” по всем кредитным договорам, заключенным с банком.

Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям составляет:

$328 млн, €12 млн, 824 млн грн — с Березкина М.С.

$306 млн, €12 млн, 716 млн грн — с Давыдова Ю.Г.