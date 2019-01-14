Ощадбанк выиграл суд на $136 млн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Ощадбанк выиграл очередной суд по делу ЧАО “Креатив” на сумму $116 млн и 569 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Исковые требования банка к Березкину М.С. и Давыдову Ю.Г. (поручители по обязательствам ЧАО “Креатив”) о взыскании с ответчиков задолженности по договору кредитной линии №10 от 09.10.2009 полностью удовлетворены решением Ленинского райсуда Кировограда 21 января.
Напомним, что Ощадбанк проводит активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы компаний “Креатив”, начиная с 2015 года.
“Все сформулированные банком требования по указанным поручителям на данный момент удовлетворены в полном объеме”, — говорится в сообщении банка.
Всего в пользу Ощадбанка принято 4 судебных решения о взыскании с Березкина и Давыдова задолженности ЧАО “Креатив” и ООО “Креатив Агро” по всем кредитным договорам, заключенным с банком.
Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям составляет:
$328 млн, €12 млн, 824 млн грн — с Березкина М.С.
$306 млн, €12 млн, 716 млн грн — с Давыдова Ю.Г.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в УкраинеВчера, 17:00 - 3377 17
Рева прокомментировал "завышенные" платежки за газВчера, 14:15 - 2181 14
Украинцам обещают подорожание интернета на четвертьВчера, 14:30 - 2843 14
В Украине повысили размер суточных на командировкуВчера, 15:45 - 2746 6
Население наращивает темпы выведения валюты за границу3 ч. назад - 1132 3
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в УкраинеВчера, 17:00 - 3377 17
Украинцам обещают подорожание интернета на четвертьВчера, 14:30 - 2843 14
В Украине повысили размер суточных на командировкуВчера, 15:45 - 2746 6
В киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты (фото)Вчера, 18:30 - 2357
Рева прокомментировал "завышенные" платежки за газВчера, 14:15 - 2181 14
Компания Boeing провела первые испытания летающего таксиВчера, 12:10 - 470
Huawei анонсировала 5G-смартфонПозавчера, 12:10 - 1130
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2353
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4540 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10662 4