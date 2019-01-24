CMC Magnetics разрабатывает голографические диски

В прошлом разработчики пытались разработать и внедрить технологии записи на оптических дисках с использованием голографических методов записи и чтения.

Повысить плотность записи на оптических дисках без мудрёной голографии только с помощью наращивания числа слоёв в составе диска и с помощью уже классического сине-фиолетового лазера, как у Blu-ray, сделала попытку Sony.

Вместе с Panasonic она разработала стандарт носителей Optical Disc Archive, который предполагает размещение в одном картридже 12 дисков суммарной ёмкости до 3,3 Тбайт (в последней редакции). Тем самым ёмкость одного диска немного не дотягивает до 300 Гбайт. Накопители и носители Optical Disc Archive, как предполагается, заполнят нишу так называемых систем хранения холодных данных – информации, доступ к которой нужен крайне редко или которую вообще больше никогда не запросят.

Поскольку объём холодных данных растёт, что также может быть спровоцировано появлением платформ с элементами искусственного интеллекта, то потребность в сравнительно дешёвых носителях информации в виде оптических дисков может обнаружить в себе второе дыхание. Именно на это надеется CMC Magnetics, которая в текущем году рассчитывает вернуться к прибыльности. Спрос на традиционные носители CD и DVD падает год за годом, и CMC Magnetics тяжело выживать, опираясь только на подобные диски.