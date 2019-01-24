Как изучить английский язык с помощью телеграма

Как финансовый портал мы понимаем, что в перечень must have вещей для современного человека входит не только финансовая грамотность, но и знание английского языка.

В своем телеграм-канале @Finance_ukr мы рассказываем о способах экономить и разумно тратить деньги без переплаты банкам. И с помощью телеграма можно значительно улучшить уровень английского языка. Если знать, какие каналы читать.





Вот 5 интересных каналов для изучения английского языка:

@pimpENgUA – канал-словарь английского языка. Публикует по 3-4 слова каждый день, которые достаточно усваивать, чтобы “прокачать” свой английский.

@english_practise – канал, который станет помощником для изучения английского языка. Здесь вы найдете не только перевод фраз и слов, но и советы для лучшего запоминания.

@emailingskills – крутой канал, который научит вас писать электронные письма на английском языке грамотно, вежливо и быстро. Советы, примеры, комментарии. Рекомендуем всем, кто пишет по работе или по другим причинам письма на английском.

@lingvaskills – присоединяйтесь к самому массовому образовательному проекту Украины Lingva.Skills. На сайте вы сможете бесплатно пройти языковой курс, а на телеграм-канале получите полезный контент!

@english_for_you_1 – канал, который поможет разобраться в сложных и похожих словах и словосочетаниях английского языка. А лучшему усвоению новых слов будут способствовать удачно подобранные иллюстрации и фото.