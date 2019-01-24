Motorola разрабатывает гибкий смартфон (схема)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
На сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародована патентная заявка Motorola на «деформируемое электронное устройство».
В документе описывается смартфон с гибким дисплеем.
Пользователи смогут сгибать устройство вдоль вертикальной оси.
В сложенном виде половинки экрана располагаются во фронтальной и тыльной частях гаджета. Владелец может использовать основные функции, такие как звонки, просмотр уведомлений, поиск и пр.
Разложив аппарат, можно удвоить полезную площадь экрана. В таком режиме пользователь сможет просматривать видеоматериалы, фотографии, запускать игры и приложения.
Над экраном расположены две камеры. Когда смартфон сложен, их объективы находятся на противоположных сторонах корпуса.
В боковых частях аппарата можно заметить дополнительные органы управления, упрощающие навигацию в различных режимах использования устройства.
О том, планирует ли Motorola создание коммерческого смартфона с описанной конструкцией, ничего не сообщается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Благодаря ProZorro государство сэкономило почти 66 миллиардов - НефедовВчера, 17:00 - 241 5
Центробанк Германии насчитал у немцев более 6 триллионов евро сбереженийВчера, 09:00 - 1367 5
Экономист объяснил, чем грозит Украине новый мировой кризисПозавчера, 21:00 - 3310 4
ТОП-3 самых дорогих авто 2018 года выпуска (фото)Вчера, 11:00 - 1893 3
"Нафтогаз": в мае может быть уже слишком поздно заключать новый контракт с РоссиейВчера, 21:00 - 893 2
Электромобили Tesla скоро получат «режим часового» - МаскВчера, 04:00 - 13406
Как дешевеют популярные авто после 3 лет использованияВчера, 07:00 - 12924
ТОП-3 самых дорогих авто 2018 года выпуска (фото)Вчера, 11:00 - 1893 3
Центробанк Германии насчитал у немцев более 6 триллионов евро сбереженийВчера, 09:00 - 1367 5
Huawei представила 5G-модемВчера, 06:00 - 1049
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 802
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1322
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2524
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4745 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11025 4