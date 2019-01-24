В варшавских автоматах по продаже билетов появится обслуживание на украинском языке

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В автоматах для продажи билетов на общественный транспорт Варшавы появится возможность обслуживания на украинском языке.
Об этом со ссылкой на Управление городского транспорта передает Gazeta Wyborcza.
Как сообщается, с соответствующей инициативой выступил бурмистр варшавского района Воля Кшиштоф Стшалковский.
Целесообразность такого шага он объяснил тем, что на данное время в польской столице живут десятки тысяч украинцев, которые там учатся, работают и платят налоги.
“Такое решение облегчит жизнь украинским гражданам и продемонстрирует, что Варшава является открытым городом, который заботится о комфорте всех жителей”, – заявил Стшалковський.
По словам представителя транспортного управления Томаша Кунерта, соответствующий интерфейс с украинскими командами уже готов, и вскоре его передадут операторам билетных автоматов.
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