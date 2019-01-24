В варшавских автоматах по продаже билетов появится обслуживание на украинском языке

В автоматах для продажи билетов на общественный транспорт Варшавы появится возможность обслуживания на украинском языке.

Об этом со ссылкой на Управление городского транспорта передает Gazeta Wyborcza.

Как сообщается, с соответствующей инициативой выступил бурмистр варшавского района Воля Кшиштоф Стшалковский.

Целесообразность такого шага он объяснил тем, что на данное время в польской столице живут десятки тысяч украинцев, которые там учатся, работают и платят налоги.

“Такое решение облегчит жизнь украинским гражданам и продемонстрирует, что Варшава является открытым городом, который заботится о комфорте всех жителей”, – заявил Стшалковський.

По словам представителя транспортного управления Томаша Кунерта, соответствующий интерфейс с украинскими командами уже готов, и вскоре его передадут операторам билетных автоматов.