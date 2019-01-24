В Бразилии ввели электронные права

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В Бразилии отмечается лавинообразный рост желающих заиметь водительские права в своем смартфоне. И пусть пока это только электронная копия обычных прав, но уже сейчас она полностью заменяет свой пластиковый первоисточник.
С 2018 года в Бразилии заработал новый сервис – электронные права. И если поначалу нужно было получать специальный код в отделении дорожной полиции, что ограничивало количество желающих, то с декабря прошлого года процедура выпуска электронного документа значительно упростилась. Сейчас получить его можно, не выходя из дома.
Для того чтобы обзавестись электронными правами, требуется:
Еще один плюс этого приложения, пока, правда, доступный только для некоторых регионов страны, – это возможность внесения туда такой же полноценной электронной копии свидетельства о регистрации своего автомобиля. То есть теперь, выходя из дома, достаточно не забыть ключ от своей машины и смартфон.
Таким образом, водитель получает в своем телефоне полноценный электронный документ, который может также использоваться как удостоверение личности при обращении в государственные органы или даже при регистрации на внутренний авиарейс. А копия водительского удостоверения в формате PDF приравнивается к нотариально заверенной копии документа.
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