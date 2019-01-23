Как дешевеют популярные авто после 3 лет использования

Аналитики польского издания carsmile.pl проанализировали, как теряют в цене ТОП-10 популярнейших авто в Польше после 3 лет использования. Отдельные модели попали и в список самых востребованных машин среди украинцев.

В среднем авто через 3 года эксплуатации дешевеют на 46,5%. При этом десятка популярнейших в Польше машин показала такое падение в цене по истечению указанного срока использования:

Skoda Fabia – 1.0 бензин, -43%, от первоначальной цены;

Toyota Yaris – 1.5 бензин, -43%;

Dacia Duster – 1.6 бензин, -38%;

Opel Astra – 1.4/1.6 бензин, -44%;

Skoda Octavia – 1.4 бензин, -46%;

Hyundai Tucson – 1.6 бензин, -39%;

Fiat Tipo – 1.4 бензин, -40%;

Toyota Auris – 1.3 бензин, -40%;

Skoda Rapid – 1.0 бензин, 52%;

Opel Corsa – 1.4 бензин, 44%.

Также аналитики отмечают – есть вероятность, что чем популярнее авто, тем лучше оно может удерживать стоимость. При этом стоит помнить, что авторынок Украины может показывать другие результаты.