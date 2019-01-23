Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 5 0

Как дешевеют популярные авто после 3 лет использования

Как дешевеют популярные авто после 3 лет использования

Аналитики польского издания carsmile.pl проанализировали, как теряют в цене ТОП-10 популярнейших авто в Польше после 3 лет использования. Отдельные модели попали и в список самых востребованных машин среди украинцев.

В среднем авто через 3 года эксплуатации дешевеют на 46,5%. При этом десятка популярнейших в Польше машин показала такое падение в цене по истечению указанного срока использования:

  • Skoda Fabia – 1.0 бензин, -43%, от первоначальной цены;
  • Toyota Yaris – 1.5 бензин, -43%;
  • Dacia Duster – 1.6 бензин, -38%;
  • Opel Astra – 1.4/1.6 бензин, -44%;
  • Skoda Octavia – 1.4 бензин, -46%;
  • Hyundai Tucson – 1.6 бензин, -39%;
  • Fiat Tipo – 1.4 бензин, -40%;
  • Toyota Auris – 1.3 бензин, -40%;
  • Skoda Rapid – 1.0 бензин, 52%;
  • Opel Corsa – 1.4 бензин, 44%.

Также аналитики отмечают – есть вероятность, что чем популярнее авто, тем лучше оно может удерживать стоимость. При этом стоит помнить, что авторынок Украины может показывать другие результаты.

По материалам Деньги.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина