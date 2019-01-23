Как дешевеют популярные авто после 3 лет использования

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Аналитики польского издания carsmile.pl проанализировали, как теряют в цене ТОП-10 популярнейших авто в Польше после 3 лет использования. Отдельные модели попали и в список самых востребованных машин среди украинцев.
В среднем авто через 3 года эксплуатации дешевеют на 46,5%. При этом десятка популярнейших в Польше машин показала такое падение в цене по истечению указанного срока использования:
Также аналитики отмечают – есть вероятность, что чем популярнее авто, тем лучше оно может удерживать стоимость. При этом стоит помнить, что авторынок Украины может показывать другие результаты.
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