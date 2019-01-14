ASML и Carl Zeiss заплатят Nikon 150 млн евро

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В апреле 2018 прошло 2 года с того момента, как компании Nikon, ASML и Carl Zeiss погрязли во взаимных судебных разбирательствах. В среду Nikon, ASML и Carl Zeiss выпустили совместный пресс-релиз, в котором сообщили о намерении закрыть все незаконченные взаимные судебные споры уже в феврале.
В рамках соглашения ASML и Carl Zeiss обязуются выплатить 150 млн евро компании Nikon.
В дальнейшем все три компании будут платить друг другу отчисления с продаж оборудования для иммерсионной (с погружением в жидкость) полупроводниковой литографии в размере 0,8 % от продаж. Поскольку сегодня ASML удерживает свыше 93% рынка литографических сканеров для иммерсионной литографии, компания Nikon фактически устраивается к ней на довольствие. Согласно договорённости, так будет продолжаться 10 лет.
Японцы заслужили подобное решение. Компания Nikon была пионером среди разработчиков оборудования для производства полупроводников и, в частности ― литографических степперов (в последствии сканеров). В середине 90-х она удерживала свыше 60 % рынка литографических степперов.
После “нулевых” положение начало неуклонно меняться в сторону компании ASML. В 2001 году Nikon подала против ASML иск и в 2004 заключила с ней пятилетнее перекрёстное лицензионное соглашение с переходным периодом до 2014 года. После 2014 года ASML отказалась продлить соглашение и в апреле 2017 года Nikon снова подаёт на неё в суд (и на партнёра ASML ― компанию Carl Zeiss). Через неделю ASML и Carl Zeiss подают встречный иск, и процесс снова пошёл, пока сегодня не стало известно, что стороны достигли договорённости.
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