НБУ отчеканит 200 млн штук монет номиналом по 5 и 10 гривен

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Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что на этот год планируется по 80 млн штук монет в 1 и 2 грн и по 100 млн штук – 5 и 10 грн. В следующие годы чеканка также будет постоянной, только объемы будут меняться.
В прошлом году было отчеканено 140 млн штук монет по 1 грн и 145 млн штук по 2 грн.
“В прошлом году были выпущены монеты 1 и 2 грн. Ввести в обращение монеты 5 и 10 грн мы планируем в 2019-2020 годах. О конкретных сроках введения их в обращение мы обязательно сообщим гражданам и обществу заранее”, – сказал Смолий.
При этом он отметил, что замена банкнот мелких номиналов монетами, учитывая более длительный срок службы монет, позволит НБУ сэкономить около 1 млрд грн на изготовлении и инкассации денег.
Нацбанк в 2018-2020 годах полностью обновит “монетный ряд” гривны.“НБУ приостановил чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек. На замену мы вводим низкие номиналы банкнот, чтобы уменьшить расходы на обслуживание наличного оборота. Поскольку изготовление монет и их оборот намного дешевле для НБУ, чем изготовление банкнот, которые изнашиваются и их необходимо обновлять, выпускать в оборот новые, проводить утилизацию, инкассацию”, – сказал Яков Смолий.
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