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IFC готовится войти в капитал Укргазбанка

IFC готовится войти в капитал Укргазбанка

Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) начала подготовку к вхождению в капитал Укргазбанка.

Об этом сообщила глава офиса Нацинвестсовета Юлия Ковалив в соцсети facebook.

IFC начинает процедуры подготовки к вхождению в капитал Укргазбанка, а это значит оздоровление банковского сектора и дополнительные вливания в капитал”, – написала она.

В ноябре 2017 года Кабмин одобрил привлечение МФК к приватизации Укргазбанка. 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

По материалам Фондовый Мир
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