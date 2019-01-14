IFC готовится войти в капитал Укргазбанка

Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) начала подготовку к вхождению в капитал Укргазбанка.

Об этом сообщила глава офиса Нацинвестсовета Юлия Ковалив в соцсети facebook.

“IFC начинает процедуры подготовки к вхождению в капитал Укргазбанка, а это значит оздоровление банковского сектора и дополнительные вливания в капитал”, – написала она.

В ноябре 2017 года Кабмин одобрил привлечение МФК к приватизации Укргазбанка. 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов.