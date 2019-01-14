В Киеве обновят систему управления светофорами

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Для управления светофорами на дорогах Киева в ближайшие три года в столице построят оптоволоконные линии связи автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).
Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.
Заказчиком работ определено коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения». Уже в этом году оно должно заказать разработку проекта и провести его экспертизу.
По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, это позволит следить за движением транспорта в режиме реального времени и передавать соответствующие данные на информационные табло для пассажиров.
Как отметил он, пока часть светофоров города подключена к системе управления дорожным движением по каналу сотовой связи GPRS. Однако, низкая скорость канала не позволяет передавать информацию с видеодетектора транспорта во время его мониторинга в режиме реального времени и управлять информационными табло. Кроме того, при отключении электричества связь с GPRS сразу исчезнет.
По его словам, оптоволоконный канал передачи данных позволит избежать таких ситуаций и получить трафик до 100 Гбит/сек, что позволит полноценно использовать управление светофорных объектов на базе новейших технологий, улучшит транспортную ситуацию и усилит безопасность дорожного движения столицы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как за 4 года изменились цены на основные продукты питанияВчера, 20:00 - 2293 30
Рева прокомментировал "завышенные" платежки за газ9 ч. назад - 1344 13
Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против Ирана15 ч. назад - 1470 13
Украинцам обещают подорожание интернета на четверть9 ч. назад - 1746 12
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в Украине6 ч. назад - 1763 9
Xiaomi показала свой первый складной смартфон (видео)Вчера, 23:00 - 1969 3
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в Украине6 ч. назад - 1763 9
Украинцам обещают подорожание интернета на четверть9 ч. назад - 1746 12
В Украине повысили размер суточных на командировку8 ч. назад - 1737 2
В киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты (фото)5 ч. назад - 1501
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси11 ч. назад - 290
Huawei анонсировала 5G-смартфонВчера, 12:10 - 966
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2302
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4469 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10588 4