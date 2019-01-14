В Киеве обновят систему управления светофорами

Для управления светофорами на дорогах Киева в ближайшие три года в столице построят оптоволоконные линии связи автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения». Уже в этом году оно должно заказать разработку проекта и провести его экспертизу.

По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, это позволит следить за движением транспорта в режиме реального времени и передавать соответствующие данные на информационные табло для пассажиров.

Как отметил он, пока часть светофоров города подключена к системе управления дорожным движением по каналу сотовой связи GPRS. Однако, низкая скорость канала не позволяет передавать информацию с видеодетектора транспорта во время его мониторинга в режиме реального времени и управлять информационными табло. Кроме того, при отключении электричества связь с GPRS сразу исчезнет.

По его словам, оптоволоконный канал передачи данных позволит избежать таких ситуаций и получить трафик до 100 Гбит/сек, что позволит полноценно использовать управление светофорных объектов на базе новейших технологий, улучшит транспортную ситуацию и усилит безопасность дорожного движения столицы.