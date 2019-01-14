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Луганская ГФС посчитала количество местных миллионеров

Луганская ГФС посчитала количество местных миллионеров

По итогу прошлогодней кампании декларирования на Луганщине о доходах в размере более 1 миллиона гривен отчитались 35 граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

Также в сообщении отмечается, что по итогам декларационной кампании, всего в Украине доходы в размере более 1 миллиона гривен задекларировали 4817 граждан и лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность.

Больше всего миллионеров, подавших декларации, учитывается в г. Киеве.

Среди лидеров также Киевская область – 333 человека, Харьковская – 328 и Днепропетровская – 303. Самому младшему налогоплательщику, которым задекларированы доходы более 1 миллиона гривен, исполнилось 7 лет, а самому старшему – 99 лет.

По материалам Finance.UA
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