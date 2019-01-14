Украинцы смогут онлайн узнать об удержанных налогах

Граждане могут получить информацию о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов с помощью электронных сервисов Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отметили в пресс-службе, в рамках кампаний декларирования доходов граждан и е-декларирования информацию можно получить с помощью электронного сервиса “Получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи”.

Физическое лицо – налогоплательщик для получения сведений о суммах своих полученных доходов и удержанных налогов может сформировать запрос в электронном виде. Сформированный запрос подписывается электронной цифровой подписью и отправляется на электронный адрес “Единого окна представления электронной отчетности ГФС”, отметили в пресс-службе.

Сформировать запросы и получить ответы в электронном виде можно средствами “Специализированного клиентского программного обеспечения для формирования и представления отчетности/запросов в Единое окно представления электронной отчетности” или электронного сервиса Электронный кабинет плательщика .

По данным ГФС, сведения о суммах полученных доходов и суммы уплаченных налогов в электронном виде предоставляются за последние три года (поквартально). Информация о доходах за последний отчетный период предоставляется через 50 дней после его окончания.