Украинцы смогут онлайн узнать об удержанных налогах

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Граждане могут получить информацию о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов с помощью электронных сервисов Государственной фискальной службы.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Как отметили в пресс-службе, в рамках кампаний декларирования доходов граждан и е-декларирования информацию можно получить с помощью электронного сервиса “Получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи”.
Физическое лицо – налогоплательщик для получения сведений о суммах своих полученных доходов и удержанных налогов может сформировать запрос в электронном виде. Сформированный запрос подписывается электронной цифровой подписью и отправляется на электронный адрес “Единого окна представления электронной отчетности ГФС”, отметили в пресс-службе.
Сформировать запросы и получить ответы в электронном виде можно средствами “Специализированного клиентского программного обеспечения для формирования и представления отчетности/запросов в Единое окно представления электронной отчетности” или электронного сервиса Электронный кабинет плательщика.
По данным ГФС, сведения о суммах полученных доходов и суммы уплаченных налогов в электронном виде предоставляются за последние три года (поквартально). Информация о доходах за последний отчетный период предоставляется через 50 дней после его окончания.
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