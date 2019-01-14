Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 539 0

Украинцы смогут онлайн узнать об удержанных налогах

Украинцы смогут онлайн узнать об удержанных налогах

Граждане могут получить информацию о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов с помощью электронных сервисов Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отметили в пресс-службе, в рамках кампаний декларирования доходов граждан и е-декларирования информацию можно получить с помощью электронного сервиса “Получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи”.

Физическое лицо – налогоплательщик для получения сведений о суммах своих полученных доходов и удержанных налогов может сформировать запрос в электронном виде. Сформированный запрос подписывается электронной цифровой подписью и отправляется на электронный адрес “Единого окна представления электронной отчетности ГФС”, отметили в пресс-службе.

Сформировать запросы и получить ответы в электронном виде можно средствами “Специализированного клиентского программного обеспечения для формирования и представления отчетности/запросов в Единое окно представления электронной отчетности” или электронного сервиса Электронный кабинет плательщика.

По данным ГФС, сведения о суммах полученных доходов и суммы уплаченных налогов в электронном виде предоставляются за последние три года (поквартально). Информация о доходах за последний отчетный период предоставляется через 50 дней после его окончания.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина