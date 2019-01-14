В Сети опубликовали рейтинг самых «хороших» стран мира The Good Country Index. Первое место заняла Финляндия, которая за год поднялась с четвертого места на первое.

Самые хорошие показатели у страны в категории «Достаток и равноправие», а худшее в «Всеобщем мире и безопасности». Также Финляндия стала одной из лучших по числу патентов, свободе передвижения и прессы, кибербезопасности, свободной торговле, в вопросах беженцев.

На втором месте Ирландия, на третьем – Швеция. Дальше разместились Германия, Дания, Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада соответственно. Рейтинг рассчитывается более чем по 30 параметрам.

Польша занимает 30 строчку рейтинга, Грузия 39, Россия на 41 месте, Южная Африка на 47.

В этом рейтинге Украина заняла 75 позицию.

Последнее 153 место занял Ирак.